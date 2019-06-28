Врачи рассказали о самых популярных завтраках, приносящих вред

Исследователи развенчали миф о пользе шести блюд, которые очень популярны во всем мире.

Так, в список «вредного» рейтинга попали кукурузные хлопья. Большинство жителей нашей планеты ест их, заливая молоком или соком.

Мало кто знает, что это утреннее лакомство существенно повышает сахар в крови. Диетологи не советуют есть его натощак.

То же самое относится и к свежевыжатому соку. Существует мнение, что польза этого напитка зашкаливает. Однако с утра он может навредить пищеварительной системе, что вполне способно привести к гастриту, язве и развитию пищевой аллергии.

Рекомендуется сначала хорошенько подкрепиться, а уже потом пить свежевыжатый сок.

Также, ученые не советуют есть с утра бананы. Они сообщают, что в питательном фрукте содержится много магния. А это, в свою очередь, дает нагрузку на сердце.

Помимо этого, лучше не завтракать творогом, кефиром и йогуртами.

После пробуждения в организме содержится много соляной кислоты, которая попросту нейтрализует весь полезный эффект от кисломолочных продуктов.

Диетологи, также, рассказали о том, что зелень, помидоры и огурцы могут вызвать изжогу и вздутие, если есть их с утра.

Эксперты опровергли пользу и яичницы с беконом в качестве завтрака. Это блюдо — очень жирное и провоцирует набор лишнего веса. А красное мясо натощак и вовсе способно вызвать рак поджелудочной железы. Об этом сообщает «МедикФорум».

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