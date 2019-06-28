Гидрометцентр посоветовал москвичам с оптимизмом относиться к дождям
• 15:18 • 28 июня 2019
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Дождливая погода ожидается в столице до конца недели
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал жителям столичного региона с оптимизмом воспринимать дождливую погоду в конце июня.
Он напомнил, что за первые 25 дней месяца выпало меньше 20 процентов месячной нормы осадков.
Вильфанд отметил, что до начала дождей в регионе показатели пожароопасности и засушливости приближались к критическим отметкам. Если бы не осадки, мог бы повториться сценарий 2010 года, когда в Подмосковье наблюдались масштабные лесные пожары.
— Я думаю, что ничего, мы перетерпим еще три дня такой погоды, но зато уже гарантированно не будет повторения той ситуации, — заявил синоптик в комментарии ФАН.
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