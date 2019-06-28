Непогода не повлияла на работу аэропорта Шереметьево
Непогода и обильные осадки не повлияли на работу столичного аэропорта Шереметьево. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Аэропорт функционирует в штатном режиме. Есть скопление воды на перроне в районе Терминала D, но это не отразилось на пассажирах, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что скопление воды не повлияло на прилет и вылет рейсов, так как территория аэропорта «огромна».
Несмотря на то, что все рейсы отправляются по расписанию, прибывающим и уезжающим пассажирам рекомендуется учитывать трудности на дорогах и пользоваться аэроэкспрессом, говорится на сайте аэропорта.
Ранее пассажиров предупреждали о затоплении участка на пути в аэропорт Шереметьево.
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