Крым начал подсчет убытков от нахождения в составе Украины

Предварительная сумма упущенных экономических выгод за время пребывания Крыма в составе Украины оценивается примерно в 2,5 триллиона рублей. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил первый вице-спикер крымского парламента, глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс.

— Предварительные данные дают нам основания говорить, что Крыму в целом был нанесен немыслимый экономический ущерб за время пребывания в составе Украины, — отметил он.

По его словам, экономические выгоды были упущены, в частности, в области ЖКХ из-за недостатка финансирования отрасли.

— Это все пока предварительные данные. Вся информация в работе. Необходимо все сверить и свести воедино. Но мы четко понимаем, что Крым во время Украины систематически недофинансировался. По какой причине, еще предстоит выяснить, — резюмировал Фикс.

Оценка ущерба по другим отраслям, таким как сельское хозяйство, образование, здравоохранение, энергетика и промышленность, продолжается. Первые результаты будут озвучены в июле. В целом работу по сбору и анализу данных планируется завершить к концу года, передает РИА Новости.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного референдума. Украина считает полуостров оккупированной территорией.

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