Интервью Владимира Путина встревожило Украину

Украинский вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала интервью президента России Владимира Путина британскому изданию Financial Times «очень тревожным». Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Она посетовала на то, что в беседе «обо всем» не упоминались агрессия против Украины, крымская тема, сбитый в Донбассе малайзийский «Боинг», политические заключенные и военнопленные.

— Или это новое «нормально» — забыть о неудобной истине, чтобы иметь приятную беседу с диктатором? — написала Климпуш-Цинцадзе.

Very disturbing interview of @ftworldnews with #Putin about "everything", but no mentions of continued agression against #Ukraine, #Crimea, #MH17, polit prisoners & POWs. Is it a new "normal" - 2 forget about uncomfortable truth in order to have a pleasent chat with the dictator?