Интервью Владимира Путина встревожило Украину
Украинский вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала интервью президента России Владимира Путина британскому изданию Financial Times «очень тревожным». Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.
Она посетовала на то, что в беседе «обо всем» не упоминались агрессия против Украины, крымская тема, сбитый в Донбассе малайзийский «Боинг», политические заключенные и военнопленные.
— Или это новое «нормально» — забыть о неудобной истине, чтобы иметь приятную беседу с диктатором? — написала Климпуш-Цинцадзе.
Very disturbing interview of @ftworldnews with #Putin about "everything", but no mentions of continued agression against #Ukraine, #Crimea, #MH17, polit prisoners & POWs. Is it a new "normal" - 2 forget about uncomfortable truth in order to have a pleasent chat with the dictator?— Ivanna Klympush (@IKlympush) 28 июня 2019 г.
Напомним: в преддверии саммита «Большой двадцатки» Владимир Путин дал большое интервью британской газете Financial Times, в котором рассказал о российской экономике, рисках конфликта между ядерными державами, оценил деятельность американского президента Дональда Трампа, прокомментировал историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, а также ответил на вопрос о своем преемнике.
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