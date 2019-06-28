Борис Джонсон ответил на слова Путина о провале либеральной идеи

Российский президент Владимир Путин, говоря, что идея либерализма изжила себя, ошибается. Такое мнение выразил претендент на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 28 июня, во время встречи с членами Консервативной партии.

— Каждый раз, когда Путин говорит о том, что либерализму пришел конец, он ошибается. Он глубоко ошибается, поскольку наши ценности — свобода, демократия, верховенство закона, свобода слова — являются непреходящими и будут успешны, — заявил Джонсон.

Он признался в убеждении, что «для россиян это тоже является очевидным», но, судя по словам Путина, «это оказалось не так».

Джонсон также отметил, что когда он возглавлял британское министерство иностранных дел, его надежды на улучшение отношений между Лондоном и Москвой не оправдались. Об этом сообщает ТАСС.

Примечательно, что главный противник Джонсона в борьбе за премьерское кресло Джереми Хант также критически отнесся к высказыванию Владимира Путина.

— Это лишь показывает, против чего мы выступаем. Против людей, которые хотят низвергнуть наши ценности извне, — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Хант подчеркнул, что созданная в Великобритании демократическая система «принесла больше счастья и создала больше благосостояния, чем любой иной уклад жизни где-либо в мире».

Напомним, в четверг, 27 июня, Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times заявил, что современная либеральная идея «себя просто изжила окончательно».

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Кого Владимир Путин похоронил под именем «либерализм»

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Георгия Бовта:

«Либеральная идея пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, заявил российский лидер. Что он имел в виду и почему его слова были восприняты как сенсация? (далее...)

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