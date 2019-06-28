Глава Минфина посоветовал Центробанку «не искать оправдания»
Министр финансов России Максим Орешкин прокомментировал представленный Центробанком доклад, в котором говорится, что рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля без роста потребительского кредитования.
По словам Орешкина, ранее он считал, что «в ЦБ лучше с макроэкономикой».
— Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше, — написал министр на своей странице в социальной сети Facebook.
Он напомнил, что задача Центробанка — поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции, а его рост обусловлен наличием в его структуре инвестиций, а не текущего потребления.
Орешкин порекомендовал регулятору «не искать оправдания», а подумать над решением сложившейся ситуации.
Напомним, недавно Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 пункта до 7,5 процента годовых.
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