Путин пригласил Трампа и Макрона на 75-летие Победы
Президент России Владимир Путин на полях саммита «Большой двадцатки» пригласил французского лидера Эммануэля Макрона в Россию в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне.
На встрече Путин и Макрон обращались друг к другу на «ты».
— Хочу пригласить тебя принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне, — сказал президент России французскому лидеру.
В ответ Макрон поблагодарил Путина и пригласил его принять участие в Парижском форуме мира. Путин пообещал также воспользоваться приглашением.
Кроме того, российский лидер пригласил на торжественные мероприятия ко Дню Победы и американского президента Дональда Трампа. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидер США воспринял приглашение позитивно, но, по словам представителя Белого дома, свое участие пока не подтвердил. Песков добавил, что официальное приглашение будет направлено Трампу в ближайшие дни, передает ТАСС.
Саммит G20 проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня.
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