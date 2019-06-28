Таганский суд отклонил иск Маруани к Киркорову о плагиате
Таганский суд столицы отклонил иск французского музыканта Дидье Маруани к Филиппу Киркорову.
— Суд отклонил иск Маруани к группе компаний RONEe`S, «Ронис ПАК», Киркорову, «Первому музыкальному издательству», «Филипп Киркоров продакшн», «Сони мьюзик энтертейнмент» и Попкову на 272 млн рублей, связанный с нарушением авторских прав, — сообщили в суде.
Иск основан на обвинении Попкова и Киркорова, которые якобы использовали фрагмент песни Маруани под названием Symphonic Space Dream в композиции «Жестокая любовь».
Четыре года назад Мосгорсуд вернул группе Space и ее лидеру Маруани иск о защите авторского права, который был связан с возможным плагиатом в песне «Жестокая любовь».
Французский музыкант просил суд запретить Филиппу Киркорову исполнять «похожую композицию».
Также Маруани требовал у Киркорова возмещения ущерба от нарушения авторских прав и компенсации морального вреда, запросив сумму в 75,34 миллиона рублей, передает ТАСС.
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