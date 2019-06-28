РЖД ищут решение для прохода двухэтажных составов под Тверским путепроводом
• 20:05 • 28 июня 2019
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Решение о запуске двухэтажных «Аэроэкспрессов» примут до конца года
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"
«Российские железные дороги» находятся в поиске технического решения, связанного с запуском двухэтажных «Аэроэкспрессов» и в центре Москвы.
Планируется, что поезда начнут курсировать с Белорусского вокзала.
— С одной стороны у нас памятник архитектуры — Тверской путепровод, а с другой — метро, некуда заглубляться. Нам нужно найти техническое решение, — заявил заместитель гендиректора РЖД Олег Тони.
По его словам, выход, возможно, получится найти до конца этого года. В настоящий момент этот вопрос обсуждается с московским правительством, передает «Интерфакс».
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