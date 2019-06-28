Дресс-код или комфорт: как без потерь вписаться в корпоративные требования

Японки в начале лета взбунтовались. Они вышли на пикеты и выдвинули протест: какое право имеют руководители корпораций заставлять носить на работу туфли на каблуках? Российские женщины делятся требованиями жесткого дресс-кода в соцсетях и, обливаясь потом, ходят в офисе застегнутыми на все пуговицы.

Фантазия иных руководителей не знает границ. Некоторые истории об офисном дресс-коде больше похожи на анекдот. Так, невысокий руководитель одной из компаний отдельным распоряжением запретил каблуки. Другой, яростный защитник животных, невзлюбил кожгалантерею и потребовал соблюдать веганские традиции. В офисах некоторых банков требовали обязательно носить колготки в любую погоду, но при этом экономили на кондиционерах.

Насколько законны такие требования и можно ли их проигнорировать?

— Если соответствующие правила закреплены в локальных нормативных актах компании, с которыми работник был ознакомлен, он обязан им следовать, — рассказала руководитель практики юридической компании «Интеллект» Анна Устюшенко. — В противном случае нарушителя могут привлечь к дисциплинарной ответственности и впоследствии уволить, разумеется, при точном соблюдении работодателем всех правил и требований закона. Впрочем, если в момент приема на работу и заключения трудового договора дресс-код не был введен, то нововведение может быть квалифицировано как изменение условий труда на рабочем месте.

Что же делать работникам, если требования установленного дресс-кода негативно сказываются на их здоровье? От каблуков болят ноги, в рубашке под кондиционером холодно, в пиджаке летом — жарко. Артрит, ангина, дерматит…

— Я бы порекомендовала такому работнику обратиться с заявлением к работодателю о неприменении к нему определенных положений дресс-кода. Не поможет — продублировать обращение в Государственную инспекцию труда. В пиковом случае можно дойти до суда и попытаться признать положение локального акта неприменимым в отношении работника-истца. Что касается совсем нелепых требований, продиктованных вкусовщиной, тут механизм защиты видится только один — поиск грани между дресс-кодом и дискриминацией как запрещенным в праве явлением, — объяснила Анна Устюшенко.



Впрочем, если требования дресс-кода вполне стандартные, то как одеться комфортно, модно и интересно?

— Мужской офисный дресс-код достаточно прост: в нем главенствующую роль занимает костюм, — рассказала стилист-имиджмейкер Анна Утробина. — Летом стоит выбирать не шерстяной костюм, а из смесовых тканей: шерсть в сочетании с шелком, хлопком и льном. Несомненно, мужчинам стоит обратить внимание на летнюю элегантную обувь: лоферы и пенни-лоферы. Если можно остаться в рубашке без пиджака, то засучите рукава. Помимо того, что станет прохладнее, у вас сформируется имидж деятельного сотрудника.

Что же делать деловым женщинам? Идеальный вариант, по словам Анны, — брючные костюмы, как будто с мужского плеча. Но летом в них жарко.

— Брюки-кюлоты — наше спасение, ведь они могут быть из достаточно тонкой ткани и при этом настолько широкими, чтобы жара не смогла причинить вам дискомфорт, если вы не носите юбки или платья. Другой вариант — слегка укороченные брюки в сочетании с блузами с рукавом ½. А для тех, кто любит подчеркивать женственность классическим способом, рекомендуется элегантная и трендовая длина платьев 7/8. К тому же, модный А-силуэт не будет сковывать, как это делают юбки-карандаши. Чем свободнее, тем прохладнее, поэтому трапециевидный крой, который подходит к любому типу фигуры, летом предпочтительнее, — посоветовала Анна Утробина.

Универсальные советы от Анны для любого сотрудника офиса

Рекомендуется:

— Одежда (особенно рубашки и блузки) с составом из максимально натуральных тканей: хлопок, вискоза, лен, шелк. Она обладает дышащими свойствами и не создает парниковый эффект. Эта рекомендация не менее актуальна и для нижнего белья.

— Светлая одежда. Чем светлее, тем лучше отражаются солнечные лучи.

— Перфорированная обувь, если нельзя носить открытую.

Не рекомендуется:

— Обтягивающая одежда, в которой особенно жарко и видны пятна пота. Кроме того, она потеряла свою актуальность: несколько сезонов у дизайнеров в фаворе свободный крой.

— Слишком открытые вещи, например, платья с глубоким декольте или вырезом на спине, топы на тонких бретельках.