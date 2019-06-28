Тимошенко назвала опасным для государства конфликт Зеленского и Климкина
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко крайне удручена поведением президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел страны Павла Климкина. По ее словам, за полемикой двух политиков она наблюдала на протяжении всего дня.
— Президент признался, что о направлениях внешней политики узнает из Интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, что у него с ним «различия» по стратегическим и тактическим вопросам, — так Тимошенко охарактеризовала сложившуюся ситуацию между представителями украинской власти, написав об этом в социальной сети Facebook.
По мнению Тимошенко, это «стыдно, больно и крайне опасно» для страны. Она отметила, что в системе управления страной образовалась «опасная турбулентность», которая может привести к уничтожающим последствиям для всей Украины.
Напомним, конфликт между Зеленским и Климкиным произошел из-за ноты, направленной последним в отношении Москвы. Этот ход министра иностранных дел Украины не был согласован с главой государства. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что после этой истории Климкина могут отправить в отпуск.
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