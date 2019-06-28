Темникова уверена, что у Серябкиной с Фадеевым был роман
Бывшая участница группы Serebro Елена Темникова поделилась информацией об отношениях певицы Ольги Серябкиной и продюсера Максима Фадеева.
По словам Темниковой, она не один раз заставала коллег вместе.
— Мне стыдно, что я случайно захожу в комнату и что-то вижу, им стыдно от того, что они это скрывают как дети. Это вранье, они постоянно вынуждены придумывать какие-то отмазки, — вспомнила Темникова ситуацию с участием Серябкиной и Фадеева.
Кроме того, экс-участница коллектива Serebro задавалась вопросом, почему взрослые люди скрывают свои отношения от других людей.
Темникова сделала заявление в ходе интервью для YouTube-шоу «А поговорить?!» c Ириной Шихман.
Певица покинула группу Serebro по состоянию здоровья в мае 2014 года.
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