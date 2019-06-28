МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и дожде в ночь на субботу
• 23:38 • 28 июня 2019
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Жителям столицы рекомендовали проявлять предельную осторожность и внимательность
Фото: Анна Быкова, "Вечерняя Москва"
В ночь на субботу, 29 июня, в столице ожидается сильный ветер и дождь. Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.
— По прогнозам синоптиков Росгидромета, c 00:00 до 10:00 29 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, усиление северо-западного ветра порывами 13-18 метров в секунду, — указано в сообщении.
МЧС в связи с прогнозируемой неблагоприятной погодой рекомендует проявлять предельную осторожность и внимательность. Автомобилистов попросили соблюдать правила дорожного движения, передает агентство ТАСС.
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