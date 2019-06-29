Павел Воля в стихах поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения
Российский телеведущий Павел Воля на своей официальной странице в сети Instagram поздравил свою возлюбленную Ляйсан Утяшеву с днем рождения. Для этого он написал стихотворение.
— С днем рождения! Я рядом. Будь счастлива. Я рядом для этого. Люблю! — написал Павел Воля в социальной сети.
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Что за Чудо лежит рядом со мной? Откуда взялась ты, Чудо? Тебя подарил Бог. Но какой? Иисус? Аллах? Кришна? Будда? Солнце, ветер, морская волна, Деревья, горы, поля, Шум городов, сёл тишина, Воздух, вода, земля? Ты прилетела с далёких планет, Вышла из глубины, Сделана из заголовков газет, Будущего и старины? Кто ты? Птица из облаков? Рыба, змея, лиса? Пришла, чтоб разрушить сотни оков И снова пропасть в лесах? Кто я для тебя? Ошибка? Шанс? Удар? Живительный вздох? Я - долг или все же - аванс? Я - демон или я - бог? Я - это плечо в трудный момент, Или я - сам тяжкий груз? А может быть мы - эксперимент? Ты и я. Наш с тобою союз. Неважно, что скажут друзья и враги. Все мы - просто люди на время. Мы - пара с тобой, как те сапоги, Которым не нужно в стремя. Мы - дом, где легко жить и дышать, Мы - пропасть без стен и дна. А может мы - наш последний шанс, Чтоб ты не осталась одна? Чтоб я не остался тоже один, Чтоб было Мы, а не Я Чтоб выбрали из миллиона причин, Одну. И это - семья. Я знаю, то что я знаю ничто, Я верю, во что веришь ты, И я опять надеваю пальто, И мы бродим до темноты. И будем опять до утра болтать, Обсуждать, что уже обсудили, А потом вдвоём с тобой проживать, То, что мы ещё не прожили. Я не знаю, что будет со мной и тобой. Я готов на бег и покой. Но я точно буду стоять стеной, Пока Чудо лежит со мной. С днём рождения! Я рядом. Будь счастлива. Я рядом для этого. Люблю!
Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)
К своему сообщению артист прикрепил фотографию, на которой они с Ляйсан Утяшевой изображены обнимающимися. Пост в соцсети собрал более 400 тысяч отметок «нравится», а к поздравлениям в комментариях присоединились и другие звезды, среди которых — артист Александр Ревва и певица Глюкоза.
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