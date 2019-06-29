Ветеринары назвали главную причину болезней домашних животных в Москве
Основной причиной заболевания домашних животных в Москве является неправильное питание. Об этом проинформировали в столичном комитете ветеринарии.
— Самыми распространенными заболеваниями среди домашних животных являются болезни, вызванные неправильным кормлением и содержанием, а именно аллергии, дерматиты, ожирения, мочекаменная болезнь и отиты, — указано в сообщении.
Кроме того, ветеринары назвали породы кошек, которых чаще всего приводят на амбулаторный прием. Это мейн-кун, бенгальская кошка и сфинкс. Наиболее частыми инфекционными заболеваниями, обнаруживаемыми у кошек, являются панлейкопения и кальцивироз.
В комитете подчеркнули, что для профилактики различных незаразных заболеваний домашних животных следует правильно содержать и кормить. Для борьбы с заразными заболеваниями следует прибегать к своевременной вакцинации, передает РИА Новости.
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