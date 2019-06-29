Дождь, порывистый ветер и до 14 градусов тепла ожидаются в Москве 29 июня
Синоптики сообщают об облачной погоде, дожде и порывистом ветре в столице в субботу, 14 июня. Соответствующая информация была опубликована на портале «Метеоновости».
— Максимальная температура воздуха в Москве — 12–14 градусов, по области — 11–16. Ветер северо-западный — 5–10 метров в секунду. Местами порывы 12–17 метров в секунду, — указано в сообщении.
Ожидается, что атмосферное давление в столичном регионе к середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы. Данный фактор может неблагоприятно сказаться на состоянии метеозависимых людей. Кроме того, высокая влажность воздуха может вызвать обострение у людей, страдающих различными хроническими заболеваниями.
Представители МЧС рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не нужно укрываться под деревьями.
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