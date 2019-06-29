Трамп оценил встречу с председателем КНР на саммите G20
• 08:26 • 29 июня 2019
Поделиться:
0
doc75zzcmfjcpf9kbwiamb
Лидер США особенно подчеркнул положительную динамику в процессе урегулирования торговых споров
Фото: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1001961235838103552
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» прошла отлично.
Лидер США особенно подчеркнул положительную динамику в процессе урегулирования торговых споров.
— У нас была хорошая встреча. Я бы сказал, что отличная. Мы многое обсудили, мы на верном пути, — цитирует ТАСС слова Дональда Трампа.
Президент Америки отметил, что переговоры с КНР продолжаются. Трамп 29 июня встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читайте также: Дональд Трамп и Ким Чен Ын смогут встретиться в Южной Корее
Теги:
10:5829 июня 2019
10:5029 июня 2019
10:4829 июня 2019
10:2829 июня 2019
10:2129 июня 2019
10:0529 июня 2019
09:4029 июня 2019
08:4129 июня 2019
08:2629 июня 2019
07:5929 июня 2019
07:4329 июня 2019
07:2229 июня 2019
04:5729 июня 2019
04:3929 июня 2019
03:3729 июня 2019
03:1729 июня 2019
02:3129 июня 2019
01:0929 июня 2019
23:3828 июня 2019
23:3028 июня 2019
23:1628 июня 2019
22:5728 июня 2019
22:3728 июня 2019
22:1728 июня 2019
22:1628 июня 2019
21:5328 июня 2019
21:3528 июня 2019
20:4328 июня 2019
19:4928 июня 2019
19:3928 июня 2019
19:0428 июня 2019
18:4928 июня 2019
18:2928 июня 2019
18:2328 июня 2019
18:1728 июня 2019
18:0628 июня 2019
17:5928 июня 2019
17:5028 июня 2019
17:2128 июня 2019
17:1828 июня 2019
17:1728 июня 2019
16:5028 июня 2019
16:2928 июня 2019
16:2828 июня 2019
16:1528 июня 2019
15:5428 июня 2019
15:4128 июня 2019
15:3928 июня 2019
15:3628 июня 2019
15:2828 июня 2019
15:2328 июня 2019
14:5728 июня 2019
14:5428 июня 2019
14:5228 июня 2019
14:2228 июня 2019
14:2228 июня 2019
14:1328 июня 2019
14:0528 июня 2019
13:5428 июня 2019
13:4328 июня 2019
13:3528 июня 2019
13:3128 июня 2019
13:2128 июня 2019
13:0928 июня 2019
13:0428 июня 2019
12:5628 июня 2019
12:4428 июня 2019
12:3928 июня 2019
12:2028 июня 2019
12:1828 июня 2019
12:0828 июня 2019
12:0428 июня 2019
12:0028 июня 2019
11:5728 июня 2019
11:4228 июня 2019
11:3128 июня 2019