Главархив подготовил выставку в честь Дня партизана и подпольщика
Главное архивное управление Москвы в честь Дня партизана и подпольщика подготовило виртуальную историко-документальную выставку «Клятва чести и мужества. Партизаны Подмосковья в годы Великой Отечественной войны».
Выставка призвана познакомить посетителей с деятельностью партизанского движения в Подмосковье. В экспозиции собраны материалы, рассказывающие об организации подполья, разведочной деятельности партизан, информировании местных жителей, о том, как партизанские отряды оказывали содействие в проведении стратегически важных операциях Красной армии. Информация об этом размещена на официальном сайте мэра Москвы.
— В виртуальном проекте впервые представлены фонозаписи ветеранов партизанского движения, а также рукописные воспоминания и свидетельства участников событий. Среди других редких материалов — документы штаба партизанского движения Московской области, созданного в июле 1941 года: тексты присяги и клятвы, оперативные сводки, листовки и отчеты партизанских формирований, фотографии боевых операций и повседневной жизни подпольщиков, автобиографии, наградные листы, характеристики командиров отрядов, — рассказал начальник главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.
Также на выставке представлены архивные документы, в которых увековечен подвиг партизан, погибших во время войны. Среди героев — Зоя Космодемьянская, Михаил Гурьянов, Сергей Солцев, Анатолий Шумов, Владимир Колядов и другие имена, которые навсегда останутся олицетворением чести и мужества советского народа.
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