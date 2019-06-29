Форум «Мой район»: москвичам расскажут, как сохранить здоровье

С 4 по 6 июля в Гостином дворе пройдет первый открытый форум «Мой район», на котором эксперты и горожане обсудят различные актуальные для жителей столицы социальные вопросы.

В первый день форума будут затронуты некоторые вопросы здравоохранения. В конференц-зале «ЗОЖ» эксперты обсудят доступные для горожан инновации в диагностике и предупреждении онкологических заболеваний, результаты реализации новых стандартов в поликлиниках, проблемы трудоустройства москвичей с особенностями здоровья.

Завершится первый день форума тематической сессией «Горожанин и спорт: результат здесь и сейчас», на которой слушатели смогут узнать о тенденциях развития уличного спорта.

Второй день будет посвящен здоровому питанию, коммуникациям жителей с городскими службами в эпоху цифровой трансформации, а также формированию городской среды для людей старшего возраста и молодежи.

5 июля гости мероприятия смогут узнать о правильных пищевых привычках на дискуссии «Рацион жителя большого города» и задать вопросы руководителю продукта «Алиса» портала «Яндекс» Илье Субботину, вице-президенту по бизнес-технологиям в банке «Тинькофф» Константину Маркелову и другим экспертам на сессии «Технологии между городом и жителями: проактивная помощь населению через городские информационные системы».

А в конце дня на сессии «Место силы» эксперты расскажут о лайфхаках по созданию успешных молодежных площадок и бизнес-проектов.

Последний день форума поднимет вопрос о здоровом образе жизни в условиях мегаполиса. На протяжении всей субботы будут проходить сессии «ЗОЖ-прием», на которых слушатели узнают о здоровом сне и способах защититься от болезней во время отпуска, научатся худеть без вреда для здоровья, а также получат ответы на все вопросы о прививках, сообщается на сайте мэра Москвы.

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