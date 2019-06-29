Столичная полиция проверяет все сигналы о подделке подписей

В субботу сотрудники полиции задержали нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел по городу Москве.

— В полицию поступило сообщение от законного представителя собственника квартиры, расположенной в одном из домов на Шелепихинской набережной, что в квартире находятся посторонние люди, — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей посторонних людей для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы.

— В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята вся документация, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — подчеркнули в пресс-службе ГУВД.

Комментируя задержание лиц, подозреваемых в подделке подписей в бюллетенях выборов в Мосгордуму, представитель ведомства отметил, что полиция Москвы проверяет все сигналы о фальсификации подписей на выборы.

— По результатам проверок будут установлены все обстоятельства возможных правонарушений и приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством, — подчеркнули в ведомстве.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Каждому кандидату нужно собрать порядка пяти тысяч подписей в свою поддержку.

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