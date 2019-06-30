Минтранс пригрозил дальнобойщикам лишением прав за перевес
• 00:55 • 30 июня 2019
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Как уточнил Евгений Дитрих, в дополнение к этой мере предусмотрена конфискация автомобиля и груза
Фото: Пресс-служба Минтранса
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать права управления транспортным средством в случае превышения предельно допустимой массы машины с грузом.
Как уточнил Дитрих, в дополнение к этой мере предусмотрена конфискация автомобиля и груза, поскольку перегруженный транспорт портит дорожное полотно.
Рассказывая о данных санкциях в эфире телеканала «Россия 1», глава Минтранса признал, что считает их очень жесткими.
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, что в скором времени тарифы системы «Платон» будут повышены на 14 копеек: за один километр придется платить два рубля и четыре копейки.
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