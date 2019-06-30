Определены лучшие города для корабельных экскурсий
Аналитики туристической отрасли составили рейтинг городов, куда следует направиться желающим посетить судостроительные предприятия и морские музеи.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург — там вниманию туристов представлены судостроительные заводы «Адмиралтейские верфи» и «Северная верфь», Центральный военно-морской музей и крейсер «Аврора».
В Калининграде можно побывать на судостроительном завода «Янтарь» и в музее Мирового океана.
В Астрахани для посетителей проводятся экскурсии на судостроительный завод «Лотос», сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
Ранее эксперты составили на основе опроса рейтинг лучших олимпийских столиц. Его возглавила Москва, принимавшая летнюю Олимпиаду 1980 года.
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