Найден ген ожирения европейцев
Исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук определили, какой ген сопряжен с высоким риском развития ожирения у представителей европеоидной расы.
Как отметил старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека ИЦиГ СО РАН Владимир Бабенко, у первых людей — выходцев из Африки — ген FTO встречался крайне редко, однако за сотню тысяч лет частота его повторения с нуля выросла до 33 процентов.
При этом ген закрепился именно в европеоидной части человеческой популяции, это объясняется ареалом расселения ее представителей: в холодных условиях подкожный жир повышает шансы на выживание.
Ученые подчеркивают, что наличие данного гена не означает стопроцентное развитие ожирения — оно лишь повышает риск, сообщает журнал «Наука в Сибири».
Ранее сообщалось, что группа ученых из Кембриджского университета выявила набор генов, который минимизирует угрозу ожирения.
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