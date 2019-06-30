Автоэксперты составили рейтинг самых популярных премиум-машин в России
Автоэксперты проанализировали показатели продаж новых автомобилей премиум-класса в России в первые пять месяцев 2019 года и на основе этих данных составили рейтинг самых популярных машин.
Больше всего возросли продажи автомобилей Genesis (+80 процентов), Jeep (+48 процентов), Volvo (+30 процентов) и Porsche (+25 процентов).
Рост продаж показали также BMW (+17 процентов), Smart (+15 процентов), MINI (+10 процентов), Mercedes-Benz (+2 процента).
В целом с января по май в России было продано 59,3 тысячи новых машин премиум-класса, что на 2,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Ранее ЦОДД назвал самые популярные автомобили в премиум-сегменте каршеринга.
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