Современную российскую военную технику показали в боевой динамике

Зрители Международного военно-технического форума «Армия-2019» увидели показ современной российской военной техники в боевой динамике.

120 новых образцов вооружения и техники Вооруженных сил России с демонстрацией их огневых и ходовых возможностей продемонстрировали наши военные. Показ состоялся 29 июня на подмосковном полигоне Алабино.

По единому тактическому замыслу были разыграно сразу несколько эпизодов различных вариантов боя. На земле, воде и в воздухе посетители форума смогли видеть боевую работу тяжелой бронетехники, армейской авиации, подразделений воздушного десанта и морской пехоты.

Наиболее зрелищной стала «работа» по условному противнику огнеметной системы войск радиационной химической и биологической защиты ТОС-1А «Солнцепек» и тяжелой боевой машины огнеметчиков БМО-Т. Огневые возможности продемонстрировали 125 мм самоходные противотанковые пушки 2С25 «Спрут-СД», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ» и «Хризантема».

На статической площадке были развернуты и другие, стоящие на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии комплексы - «Искандер-М», «Смерч», «Малка», «Тюльпан» и зенитная ракетная система С-300 «Триумф».

На полигонном поле показали классику атаки танки Т-72Б3, Т-80У и Т-90М. Огневую поддержку действиям танкистов оказал взвод реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и самоходные артиллерийские установки «Мста-С». Завершил динамический показ огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники зрелищный трюк в исполнении экипажа танка Т-80. Тяжелая боевая машина, набрав скорость более 50 км/ч, совершила прыжок с трамплина и выстрелила - в полете! - из танковой пушки.

Несмотря на сложные метеоусловия в небе над на аэродромом Кубинка все же состоялся динамический показ летно-технических возможностей военной авиатехники. Открыли его летчики пилотажной группы «Стрижи», выполнившие сложные фигуры высшего пилотажа на боевых самолетах Миг-29. Пилоты продемонстрировали мастерство в условиях низкой и плотной облачности. Полеты проходили на малых и предельно малых высотах от 100 метров и выше. Вслед за «Стрижами» комплекс фигур высшего пилотажа, в том числе с применением сверхманевренных характеристик авиатехники и на форсажном режиме работы двигателей, показали авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Беркуты», экипажи самолетов Як-130 и Як-152, а также вертолетов Ми-28Н и Ка-52.

Воскресенье - заключительный день работы форума «Армия-2019». Зрители смогут увидеть 80 элементов динамического показа. Первый динамический показ на полигоне Алабино начнется в 11.00 часов, второй показ - в 15.00 часов. Полеты пилотажных групп пройдут на аэродроме Кубинка с 14.00 до 17.00.

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