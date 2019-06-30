Ученые выяснили, что испытывает человек перед смертью
Около десяти процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания. К такому выводу пришли исследователи из Дании, Норвегии и Германии. Результаты своей работы они представили на конгрессе Европейской академии неврологии.
В исследовании приняли участие добровольцы из 35 стран. Околосмертные переживания были зафиксированы как у тех людей, кому смертельная опасность не угрожала, так и у тех, кто действительно оказывался с опасной для жизни ситуации.
Большая часть людей (87 процентов) отметили искажение чувство времени в состоянии, которое казалось им предсмертным. Еще 65 процентов ощутили ускорение мышления, у 63 процентов — обострение чувств. Почти половина добровольцев (53 процента) почувствовали, что находятся вне своего тела.
Большая часть (73 процента) назвала пережитые околосмертные ощущения неприятными, 27 процентам же такой опыт понравился, передает Medicalxpress.
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