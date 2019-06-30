Врачи назвали четыре нетипичных признака болезней сердца

О развитии сердечных заболеваний могут свидетельствовать не только такие явные симптомы, как боль в груди, одышка и пульс, но и несколько нетипичных признаков.

Так, одними из признаков болезней сердца могут быть тяжесть в ногах, боль, усталость и отеки. Часто люди списывают их на длительную ходьбу, неудобную обувь или большое количество выпитой жидкости, однако эти симптомы могут свидетельствовать о сердечной недостаточности.

Необычным признаком заболеваний сердца является облысение по мужскому типу, при котором волосы выпадают в теменной и лобной областях. Это может быть провоцирующим кардиологические болезни фактором. По мнению ученых, это связано с действием тестостерона. Исследования показывают, что риск возникновения сердечных недугов при облысении увеличивается.

Желтые бугорки на коже под названием «ксант» также могут предупреждать о развитии болезней сердца. Такие бугры на локтях, ступнях, коленях и ягодицах могут указывать на нарушение липидного обмена в организме.

Воспаление десен или так называемый пародонтальный синдром также может свидетельствовать о проблемах с кровеносными сосудами.

При появлении названных признаков следует незамедлительно обратиться к врачу, пишет «МедикФорум».

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