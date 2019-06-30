Лидер «Океана Эльзы» оконфузился во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук оказался в неловкой ситуации во время дебатов с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.
Вакарчук, который намерен баллотироваться в Верховную раду, и Тимошенко встретились в прямом эфире телеканала «Украина». Когда она спросила музыканта, сколько украинцы платят каждый месяц за газ, Вакарчук замялся и не смог ответить. После этого он стал повторять цифры, которые ему подсказывали стоявшие рядом люди.
Зрители в комментариях под опубликованным видео с дебатов отметили, что лидер «Океана Эльзы» выглядел униженным, как школьник, который не смог ответить у доски.
Святослав Вакарчук родился в 1975 году. Он возглавляет политическую партию «Голос», которая намерена участвовать в выборах в Верховную раду. Они пройдут 21 июля.
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