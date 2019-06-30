Кардиологи дали сердечникам рекомендации, как пережить жару
Кардиологи предупредили людей, страдающих от различных болезней сердца, о том, что духота и высокая температура воздуха могут спровоцировать сердечный приступ, и дали несколько советов, как этого избежать.
В летнее время года тело теряет большое количество жидкости, однако медики рекомендуют не злоупотреблять водой, чтобы не спровоцировать отеки и одышку. Сердечникам рекомендуется пить до одного литра в день.
Также людям, страдающим сердечными заболеваниями, стоит избегать перепадов температур и духоты. Эксперты рекомендуют сердечникам отдыхать на даче. Главное — не слишком увлекаться работой в огороде.
Отмечается, что в летнее время для людей с болезнями сердца крайне важна правильная диета. Специалисты советуют есть фрукты и овощи, зелень, а также морепродукты, пишут «Аргументы и факты».
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