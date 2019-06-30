Замминистра обороны заявил, что санкции повлияли на поставки вооружения
Санкции оказали влияние на сроки поставок российского вооружения иностранным заказчикам. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.
— Санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, — сказал он.
По словам замминистра, негативное влияние затронуло те виды вооружения, в производстве которых использовались иностранные комплектующие.
Фомин отметил, что благодаря сложившейся ситуации отечественные производители начали новое производство либо возобновили закрытое ранее. При этом Россия осталась на втором месте на рынке поставок вооружений и военной техники. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Звезда».
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