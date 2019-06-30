Мосгортранс прокомментировал ДТП с автобусом и машиной каршеринга на юге столицы
ДТП с рейсовым автобусом в столичном районе Орехово-Борисово Южное, которое произошло утром в воскресенье, 30 июня, спровоцировал пьяный водитель автомобиля каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
Авария произошла около 8:45 на пересечении улиц Ясеневой и Генерала Батова. По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга, будучи в нетрезвом виде, проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом. В результате последний наехал на мачту освещения.
В результате дорожного происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Появилось видео с места столкновения автомобиля каршеринга и автобуса