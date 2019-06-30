Роспотребнадзор рассказал, как сохранить зрение школьников

Роспотребнадзор дал рекомендации школьникам по работе с компьютерами и гаджетами для сохранения зрения. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Сегодня от 30 до 50 процентов школьников к окончанию школы приобретают близорукость, в результате чего вынуждены всю оставшуюся жизнь носить очки. В эпоху цифровых технологий нагрузка на глаза существенно выросла. Проявляется она в виде покраснения и сухости глаз, нечеткости и расплывчатости зрения, а также болей в шее, плечевом поясе и головной боли. При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу.

Чтобы сохранить зрение, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют дозировать время работы на компьютере и с гаджетами и выполнять гимнастику для глаз. Также важно правильно оборудовать рабочее место ученика: оно должно быть удобным, освещено с левой стороны, расстояние от монитора до глаз должно быть не менее 70 сантиметров, а от рабочей поверхности до глаз — не менее 25 сантиметров.

Кроме того, ребенок должен ежедневно гулять не менее двух часов в светлое время суток, говорится на сайте Роспотребнадзора.

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