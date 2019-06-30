Бывшая девушка Мамаева считает, что футболиста испортили деньги

Юлия Евтух и Павел Мамаев познакомились в ночном клубе, когда футболисту было 18 лет.

Юля вспоминает, что тогда Павел был совершенно другим человеком. Он покорил девушку своей настойчивостью и красивыми ухаживаниями, был нежен, заботлив и набожен. Пара съехалась, завела собаку и кота.

Однако спустя почти пять лет молодые люди расстались. Юля считает, что Мамаев не прошел испытания деньгами и славой. Футболист купил дорогую машину, сорил деньгами, но вот с девушкой заработком не делился.

— Однажды собрались на какой-то вечеринке с футболистами и их женами. Мамаев стал привычно хвалиться брендовыми шмотками. Супруга одного из игроков вдруг говорит ему: «Как не стыдно? У тебя одни трусы стоят дороже, чем весь Юлькин гардероб», — вспоминает Юлия.

А потом Мамаев начал изменять. Впрочем, Юлия простила любимому и это. Рассталась пара по инициативе футболиста, пишет «СтарХит».

Напоминаем, что Павла Мамаева и его коллегу-футболиста Александра Кокорина, а также еще двух фигурантов осудили за две драки в центре Москвы. Спортсменов приговорили к 17 и 18 месяцев лишения свободы, соответственно.

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