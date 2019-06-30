Матвиенко назвала условие восстановления диалога между Россией и Грузией
Возобновление диалога между Россией и Грузией возможно в случае прекращения «русофобской войны» и извинений Тбилиси. Об этом в воскресенье, 30 июня, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что конфликта между странами нет, но власти Грузии делают все для того, чтобы разорвать отношения с Россией, «под чью-то диктовку».
— Пусть извинятся за то, что произошло. Тогда возможен диалог, — заявила Матвиенко.
По ее словам, пока Тбилиси «не проявит власть, не наведет порядок», диалога между странами не будет. При этом вице-спикер подчеркнула, что антигрузинских настроений в России нет. Ее слова приводит РИА Новости.
Напомним, в Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Президент страны Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.
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