Сорвем депопуляцию Руси!
Вот даже спорить чой-та очень лень мне,
И что же сказанули они вон,
Ну, эксперты в народонаселенье
В докладе, что представлен был в ООН?
Придумали, а мы их не просили:
Через полвека, мол, пройдут срока,
Сто миллионов будет жить в России —
При нынешних в стране ста сорока.
Расстроен сильно и сижу я мокрый,
Слезу утер расшитым рушником,
Скажите честно, господин демограф,
Что делать при прогнозе нам таком?
Кому тогда коров держать за вымя,
Качать из тундры углеводород,
Когда страна с прогнозом этим вымрет
И сократится русский наш народ?
Судьба тогда Россию ждет лихая,
Стон скорбный раздается по сети,
Сижу, уже неделю не бухаю,
А думаю, как нам страну спасти.
И мыслить-то об этом мне противно,
От возмущенья я на стенку влез,
Поэтому долой контрацептивы,
Чтобы с финалом был любви процесс!
И в самом деле, разве же мы слабы,
Чтоб в паутине дергаться тоски?
Да ведь у нас вокруг такие бабы!
В окрестностях такие мужики!
Да ежели пойдем мы к цели строем,
Резервы свои внутренние вскрыв,
То через год-другой страну накроет
Рождений термоядернейший взрыв.
Пока тепло, полянка — это ложе,
Пора зачать ребенка, гой еси!
Ну, в общем, старт кампании положен
На срыв депопуляции Руси.
Теперь мы сутки не смыкаем веки,
И пролетарий в деле, и ботан,
А вскоре к нам подтянутся узбеки,
И переедет весь Таджикистан.
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