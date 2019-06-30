Бывшая жена члена банды Цапков арестована по делу о вымогательстве

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в воскресенье, 30 июня, арестовал бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю по делу о вымогательстве.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, несмотря на то, что защита настаивала на освобождении Натальи под залог, ссылаясь на ее проблемы со здоровьем.

Стришнюю обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». По этой статье подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно заявлению адвоката, Наталью и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 миллионов рублей. В субботу, 29 июня, в агрофирме «Слава Кубани», принадлежащей Стришней по условиям брачного договора с Цеповязом, прошли обыски и изъятие документов.

— Насколько мне известно со слов сотрудников, были истребованы документы, в том числе учредительные, уставные бухгалтерские, изъят сервер, — приводит ТАСС слова адвоката Эдуарда Чургулии.

Напоминаем, что Цеповяз был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы в 2013 году. А в 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Банда Цапков орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год и совершила 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек (включая детей) в доме фермера Сервера Аметова.

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