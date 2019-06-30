Трамп рассказал о встречах с «диктаторами» на саммите G20
Президент США Дональд Трамп сказал, что на полях саммита «Большой двадцатки» провел несколько двусторонних встреч. При этом, по его словам, среди оппонентов были и диктаторы. Об этом американский лидер заявил в воскресенье, 30 июня, во время своего выступления на американской военной базе Осан в Южной Корее.
— Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами, — сказал Трамп, не уточнив, кого именно он имеет в виду. Его слова приводит ТАСС.
На саммите G20 Трамп встречался с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Напомним: саммит «Большой двадцатки» прошел в японской Осаке с 28 по 29 июня.
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