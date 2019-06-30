Московская Золушка. Преображение
Золушка Татьяна Мельникова, 32 года визажист
Фото: Сергей Каптилкин
Стиль: Елена Чешская, Юлия Лисова
Макияж, прическа: Юлия Соколова
Макияж:
В качестве основы под макияж визажист подобрала прозрачную базу с матирующим эффектом. Это позволит девушке в течение дня обойтись без пудры. Летом это особенно актуально. Выбран тон для лица чуть темнее естественного оттенка кожи. Это подчеркнет загар нашей героини. Для макияжа глаз мастер выбрала тени-пудру. Они наносятся аппликатором или кистью, хорошо распределяются по веку, не осыпаются, не скатываются. Макияж глаз мастер выполнила в терракотовой гамме. Также тенями темно-коричневого цвета нарисовала стрелку. Линию начала от середины века и увела кончик к виску. Сухим корректором прорисовала линию скул. На щечки нанесла естественный румянец в виде легких персиковых румян. Губы накрасила стойкой яркой помадой ягодного оттенка.
Прическа:
У героини красивая стрижка, которая требует только правильной укладки. Парикмахер вытянула волосы у лица щипцами. Начесала пряди на макушке для создания небольшого объема. Всю укладку сбрызнула лаком для волос средней фиксации, чтобы не утяжелять волосы.
Стиль:
Мы подобрали девушке яркое платье с цветочным принтом Punto Roma. Талию подчеркнули тонким красным кожаным ремешком Jonas Hanwey. Для создания романтичного образа дополнили комплект аксессуарами: белой шляпой с бантом, и ярко-красной сумочкой — все Fabretti. Нитка натурального жемчуга на шее завершает ретростиль.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки какие есть. В крайнем случае, мы свяжемся с вами и все уточним.
Благодарим за помощь в проведении съемки сеть магазинов «Снежная королева» и Marriott Tverskaya Hotel.