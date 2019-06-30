Авиационно-космический салон пройдет в Жуковском

Летная программа авиасалона МАКС-2019 по количеству воздушных судов в небе и общей продолжительности полетов традиционно занимает лидирующие позиции среди крупнейших авиасалонов мира.

В этом году МАКС впервые пройдет при партнерском участии Китайской Народной Республики. Особое внимание на выставке будет уделено совместным российско-китайским проектам. В их числе — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929 и специально спроектированный для него двигатель, тяжелый транспортный вертолет. Еще китайская сторона представит перспективные проекты для космической отрасли, а также продукцию гражданского назначения. Демонстрация обещает быть очень масштабной: под стенды компаний из Поднебесной построят отдельный павильон!

Но, конечно, российская авиапромышленность будет задавать тон на своей домашней выставке. Главной новинкой МАКСа станет мировая премьера новейшего среднемагистрального самолета МС-21. Лайнер выставят с уже смонтированным пассажирским салоном, так что посетители смогут оценить высочайший уровень комфорта, который обеспечивает пассажирам новый отечественный самолет. Кроме того, МС-21 примет участие в программе демонстрационных полетов.

Вообще, насыщенная летная программа является доброй традицией и украшением салонов МАКС. Уже сегодня получено подтверждение от Министерства обороны России, что прославленные пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России» примут участие в программе полетов. Также запланированы выступления других пилотажных групп, в том числе и зарубежных — переговоры об этом продолжаются. Гостей выставки ждут презентации российских авиастроителей: в небо над Жуковским летчики-испытатели поднимут новейшие истребители, учебно-тренировочные самолеты, гражданские лайнеры. Масштабный показ запланирован холдингом «Вертолеты России» — одним из лидеров мирового вертолетостроения.

Дети до 14 лет могут посетить мероприятие бесплатно, в сопровождении родителей. Студенты дневных отделений высших и средних учебных заведений могут ознакомиться с выставкой в пятницу, 30 августа, когда пройдет «День студента». Учащиеся, заблаговременно прошедшие регистрацию, также посетят в этот день салон бесплатно.

Подробнее о программе авиафорума — на официальном сайте aviasalon.com.

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