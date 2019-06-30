Багажная лента в Шереметьеве заработала после получасовой неисправности
В столичном аэропорту Шереметьево после получасовой неисправности в штатном режиме заработала багажная лента. Об этом проинформировали в пресс-службе воздушной гавани.
— Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Данная ситуация привела к скоплению порядка 1500 единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения, — указано в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что причиной неполадки стала высокая грозовая активность, вследствие которой некоторые рейсы прибыли в аэропорт назначения с опозданием. Багажная лента не функционировала порядка получаса в терминале D, на данный момент проблема была устранена.
В пресс-службе Шереметьева также опровергли ранее распространенную в СМИ информацию о возникших сложностях с обработкой около девяти тысяч единиц багажа, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Дорогу к аэропорту Шереметьево открыли после подтопления