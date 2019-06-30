Тестовое онлайн-приложение для помощи наблюдателям на выборах запустят к 15 августа

Подготовить онлайн-платформу планируют к 15 августа.

— У наблюдателей возникает очень много вопросов: как себя вести, что они обязаны делать, какие у них права и возможности. В рамках нашей комиссии по технологиям «Умного города» мы решили, что должна быть некая технологическая платформа, реализованная в виде мобильного приложения, — пояснил заместитель председателя комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты Москвы Владимир Чернецкий.

Он добавил, что приложение позволит обеспечивать коммуникацию наблюдателей от Общественной палаты со штабом по контролю за ходом выборов.

С помощью онлайн-платформы появится возможность оперативно получать информацию о нарушениях и жалобах, итоговые фотографии протоколов. Все сообщения будут поступать в штаб, а затем анализироваться.

— Мобильное приложение будет обеспечивать и поддерживать наблюдателей в решении их постоянных задач. Мы считаем, что это удобное средство контроля за ходом голосования, — уточнил Владимир Чернецкий.

Он добавил, что все сообщения, принимаемые через приложение, будут обрабатываться специалистами-операторами. По его словам, сейчас в корпусе наблюдателей уже три тысячи человек.

— По нашим прогнозам, ожидается увеличение штата. Всего в его состав войдет около пяти тысяч человек, — подчеркнул Чернецкий.

Запустить платформу эксперты собираются к старту обучения сотрудников штаба наблюдателей. Также столичные власти в Единый день голосования планируют провести онлайн-трансляцию. Благодаря ей можно будет узнать точное число открывших электронный бюллетень и проголосовавших.

— Онлайн-трансляция электронного голосования будет вестись. Мы пока думаем над механизмом — на портале mos.ru или нет, но в любом случае будет сайт, на котором вся статистика будет видна в режиме онлайн. Первый тестовый вариант мы покажем, чтобы собрать замечания от коллег, — сообщил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Артем Костырко.

Наблюдатели за электронными выборами смогут увидеть количество проголосовавших и даже число «пришедших» на тот или иной электронный избирательный участок.

— Иначе говоря, это те люди, которые зашли в личный кабинет и, конечно, авторизовались, — пояснил Артем Костырко.

Онлайн-трансляция будет находиться в открытом доступе.

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