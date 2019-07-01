Любовь Успенская объявила кастинг доноров для ЭКО
Певица Любовь Успенская объявила о своем решении пройти экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — с этой целью 65-летняя звезда начала поиск донора яйцеклетки.
В своем Instagram Успенская заявила требования к поставщику биологического материала: красота, ум, талант, здоровье, доброта, честность — именно в таком порядке.
В заключение певица попросила не предлагать ей интим и пожелать ей удачи.
Как напоминает StarHit, ранее Успенская дала отпор тем, кто пожелал ей скорее понянчить внуков: звезда привела в пример Филиппа Киркорова, Эмминуила Виторгана и Аллу Пугачеву, которые стали родителями в весьма солидном возрасте.
У Любови Успенской есть взрослая дочь Татьяна. Певица также родила мальчиков-близнецов, но они не выжили.
Ранее Любовь Успенская рассказала о серьезных ухаживаниях Филиппа Киркорова — по словам певицы, в то время она была замужем и ответила ему отказом.
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