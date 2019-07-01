Более 10 тысяч биометрических банкоматов установят в России
Генеральный директор компании — производителя биометрических банкоматов VisionLabs Александр Ханин рассказал, что российские банки закупили свыше 10 тысяч подобных устройств и намерены установить их до конца года.
Биометрические банкоматы идентифицируют клиента с помощью функции распознавания лиц — это означает, что проводить операции можно будет без использования банковских карт.
Эксперты отмечают, что банкам данные банкоматы выгодны тем, что сокращают издержки кредитных организаций за счет экономии на выпуске пластиковых карт.
Председатель правления Ассоциации российских банков Игорь Плотников также указывает, что клиентам биометрические банкоматы облегчат доступ к финансовым услугам и удешевит их.
Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий указывает на безопасность таких устройств: если карту можно украсть или подделать, то с биометрическими данными такое невозможно, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что Национальная платежная система «Мир» планирует запустить проект по оплате покупок с помощью биометрии лица.
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