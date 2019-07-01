Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выяснила, что по итогам 2018/2019 учебного года учащиеся, находящиеся в колониях, чаще всего сдавали Единый государственный экзамен по базовой математике, русскому языку и обществознанию.
В частности, ЕГЭ по базовой математике сдавал 171 человек, русский язык — 176, обществознание — 42.
24 учащихся выбрали для сдачи экзамена профильную математику, 19 — историю, десять — географию, девять — биологию, пять — химию, четыре — литературу, еще один человек сдавал информатику, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказал, что подведены предварительные итоги ЕГЭ — они вполне сопоставимы с теми, что были в предыдущие годы.
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