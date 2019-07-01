Неизвестные украли 5 миллионов рублей из квартиры на юго-востоке столицы
• 08:42 • 1 июля 2019
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По факту произошедшего полиция проводит проверку
Фото: https://pixabay.com/ru/
Неизвестные украли пять миллионов рублей из квартиры на юго-востоке Москвы. О происшествии «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Жертвой грабителей оказался 52-летний безработный гражданин, который сообщил сотрудникам правопорядка о краже 30 июня, в воскресенье.
По версии следствия, вечером 29 июня злоумышленники проникли в квартиру заявителя, что находится на улице Грина в районе Северное Бутово, и украли оттуда пять миллионов рублей, после чего скрылись с места преступления.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
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