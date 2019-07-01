Эксперт прокомментировал запуск нового рынка электроэнергии на Украине
Новый рынок электроэнергии на Украине только добавит проблем стране и местным жителям. Такое мнение высказал ФБА «Экономика сегодня» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион сообщил, что с 1 июля в стране запущен новый рынок электроэнергии. В понедельник уже состоялись первые торги.
Новая концепция рынка предполагает, что за право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики.
Владимир Кистион подчеркнул, что запуск нового рынка не повлиял на стоимость электроэнергии для населения.
Эксперт Александр Фролов пояснил, что при помощи «принципа аукциона» Киев хочет избежать резкого роста тарифов, передает rueconomics.ru.
Однако подобный механизм может привести к росту коррупционных махинаций.
— Не исключаю, что довольно быстро появятся схемы сговора между заинтересованными участниками рынка, что сделает население жертвой повышения тарифов ради прибылей, — отметил Александр Фролов.
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