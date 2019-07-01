Минстрой оценил возможность повышения стоимости недвижимости с 1 июля

С 1 июля 2019 года застройщики в России не вправе привлекать средства граждан напрямую. В связи с этим ожидается, что они заложат переплату по банковским кредитам в цену квадратного метра, что вновь приведет к увеличению стоимости недвижимости.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации полагают, что в настоящий момент девелоперам не стоит опасаться роста цен на новостройки.

— Основная масса застройщиков, по большому счету, еще не получила проектное финансирование, и повышать цену, закладывая те проценты, которые они еще не платили, — это опережать события, — отметили в ведомстве.

Тем не менее тенденция повышения стоимости может наблюдаться не только в строительстве, но и в ожидании рынком грядущих негативных перемен. В качестве примера в Минстрое вспомнили изменение НДС.

— Как только появилась информация по его индексации, цены на некоторые товары начали расти, причем не в пропорции увеличения налога, а гораздо больше, — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что общая стоимость жилой недвижимости в столице превысила 50 триллионов рублей.

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