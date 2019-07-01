Торгово-досуговый центр построили на юго-западе Москвы

Торгово-досуговый центр площадью 36,1 тысячи квадратных метров ввели в эксплуатацию в Юго-Западном округе столицы. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Здание построили на Ленинском проспекте, дом 123в за счет инвестора. Возведение началось в 2013 году.
— Долгое время стройка стояла, работы возобновились в феврале 2017 года, — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Атриум со светопрозрачным фонарем объединяет торговые галереи с супермаркетом и бутиками. В торгово-досуговом центре расположены рестораны, кафе, фуд-корт на 340 мест, фитнес-клуб и кинотеатр с шестью кинозалами.
Подземный паркинг рассчитан на 320 машин, также организованы места для транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в торговый комплекс обеспечен комфортный доступ для маломобильных посетителей, передает агентство «Москва».
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