Премиальное жилье столицы подорожает на семь процентов
Консалтинговая компания Knight Frank сообщила, что в ближайшем будущем дорогое столичное жилье может подорожать на семь процентов.
Также стало известно, что прибавка в цене у премиального жилья началась еще в прошлом году. Повышение цены одного квадратного метра к настоящему моменту уже составляет шесть процентов.
— Годовая динамика стоимости квадратного метра премиального жилья сохранит плавный возрастающий тренд и составит плюс 7 процентов, — уточнили аналитики.
Помимо этого они объяснили, что увеличение цен на без того недешевые квартиры обусловлено их хорошим спросом и высокой стоимостью квартир в новых проектах.
— С декабря 2018-го рост цен отмечен только на апартаменты — на 6 процентов. С квартирами ситуация обратная: за пять месяцев стоимость упала на 6 процентов, — сообщили в Knight Frank.
Стоимость квадратного метра премиальных апартаментов оценивается в 636 тысяч и, соответственно, «квадрат» квартир — в 563 тысячи рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.
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